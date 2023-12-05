منتخب تنس الطاولة يخسر من ألمانيا وسلوفاكيا فى بطولة العالم

(MENAFN
- Youm7) خسر منتخب تنس الطاول الزوجى المختلط أمام سلوفاكيا بنتيجة 8/2 في منافسات بطولة كأس العالم التي تقام بالصين، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى.
وجاءت الهزيمة أمام سلوفاكيا بعد أن خسر من المانيا 3/8 ، على أن يلتقى مع البرتغال غدا ضمن دور المجموعات .
ويشارك بالبطولة أفضل 18 فريقا على مستوى العالم، وتحتل مصر المركز التاسع عالميا، وسط طموحات باحتلال مركز متقدم من خلال المشاركة في البطولة.
يضم المنتخب فى البطولة كلا أحمد صالح، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى السيدات تشارك مروة ومريم الهضيبى، ويسرا أشرف حلمى
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