الدولار الأمريكي يرتفع إلى 308ر0 دينار واليورو يستقر عند 334ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 05ر0 في المئة إلى مستوى 308ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 334ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 24ر0 في المئة إلى مستوى 389ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 353ر0 دينار والين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / خ د ع
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