الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023
التاريخ
12/5/2023 4:31:29 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الأخبار الدولية:
الدوحة - انطلاق أعمال اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال44 بالدوحة.
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