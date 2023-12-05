(زين) و(أوريدو) و(تاسك) توقع اتفاقيات لإنشاء أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط بقيمة 680 مليون دينار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 12 (كونا) -- وقعت شركات (زين) و(أوريدو) و(تاسك تاوزر هولدينج) اتفاقيات نهائية لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة وعقد صفقة استحواذ على أصول تضم نحو 30 ألف برج ودمجها بقيمة تبلغ 680 مليون دينار كويتي (نحو 2ر2 مليار دولار أميركي).
وقالت (أوريدو) و(زين) في إفصاحين منشورين على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إنهما ستتملكان حصة متساوية تبلغ 3ر49 في المئة لكل منهما في الشركة الجديدة في حين ستحتفظ (تاسك تاوزر هولدينج) بالحصة المتبقية.
وتوقعت الشركتان أن تحقق شركة الأبراج المعاد هيكلتها إيرادات تصل إلى نحو 164 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) لافتة إلى أن التوقعات ستكتمل بعد استيفاء متطلبات إغلاق الصفقة في قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس.
وأضافتا أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين عبر زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين.
وأوضحتا أن الاتفاقية "تجسد التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة كما تسهم في تحقيق رؤيتنا في إعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطا لمجتمعاتنا في المنطقة".
وذكرتا أن (تاسك تاوزر هولدينج) ستوفر بنية تحتية خاملة مقدمة كخدمة تحت مظلة نموذج شراكة يتيح فرصا غير مسبوقة لمشغلي شبكات الجوال الآخرين ويوفر لهم بديلا يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة.
وأكدت (أوريدو) و(زين) أنهما ستحتفظان ببنيتهما التحتية النشطة بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما وسيمتد الجدول الزمني المتوقع لإتمام الصفقة إلى عامين.
وتوقعتا إغلاق أولى هذه الاتفاقيات في 2024 وأن يكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعا للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات. (النهاية)
م ك ع / ه ث / خ د ع
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