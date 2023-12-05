Tuesday, 05 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(زين) و(أوريدو) و(تاسك) توقع اتفاقيات لإنشاء أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط بقيمة 680 مليون دينار

12/5/2023 4:31:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 12 (كونا) -- وقعت شركات (زين) و(أوريدو) و(تاسك تاوزر هولدينج) اتفاقيات نهائية لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة وعقد صفقة استحواذ على أصول تضم نحو 30 ألف برج ودمجها بقيمة تبلغ 680 مليون دينار كويتي (نحو 2ر2 مليار دولار أميركي).
وقالت (أوريدو) و(زين) في إفصاحين منشورين على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إنهما ستتملكان حصة متساوية تبلغ 3ر49 في المئة لكل منهما في الشركة الجديدة في حين ستحتفظ (تاسك تاوزر هولدينج) بالحصة المتبقية.
وتوقعت الشركتان أن تحقق شركة الأبراج المعاد هيكلتها إيرادات تصل إلى نحو 164 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) لافتة إلى أن التوقعات ستكتمل بعد استيفاء متطلبات إغلاق الصفقة في قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس.
وأضافتا أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين عبر زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين.
وأوضحتا أن الاتفاقية "تجسد التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة كما تسهم في تحقيق رؤيتنا في إعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطا لمجتمعاتنا في المنطقة".
وذكرتا أن (تاسك تاوزر هولدينج) ستوفر بنية تحتية خاملة مقدمة كخدمة تحت مظلة نموذج شراكة يتيح فرصا غير مسبوقة لمشغلي شبكات الجوال الآخرين ويوفر لهم بديلا يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة.
وأكدت (أوريدو) و(زين) أنهما ستحتفظان ببنيتهما التحتية النشطة بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما وسيمتد الجدول الزمني المتوقع لإتمام الصفقة إلى عامين.
وتوقعتا إغلاق أولى هذه الاتفاقيات في 2024 وأن يكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعا للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات. (النهاية)

م ك ع / ه ث / خ د ع




MENAFN05122023000071011013ID1107537238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث