سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك تايلاند بالعيد الوطني لبلاده

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك تايلاند بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
12/5/2023 4:31:29 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 12 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. (النهاية)
ا ف ح
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