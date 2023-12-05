سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
التاريخ
12/5/2023 4:31:29 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 12 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. (النهاية) ت م
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