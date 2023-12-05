استشهاد فلسطيني يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 257 منذ 7 اكتوبر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يرفع حصيلة الشهداء فيها إلى 257 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أن فلسطينيا استشهد وأصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدوانين منفصلين قرب مدينتي (القدس) و(بيت لحم) بالضفة الغربية.
وأوضحت ان الشاب محمد مناصرة (25 عاما) من مخيم (قلنديا) استشهد خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم شمال مدينة (القدس).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم ان قوات الاحتلال فجرت باب منزل مناصرة الذي كان يقف خلفه ما ادى الى اصابته بشكل مباشر واستشهاده.
وعلى صعيد متصل ذكرت الوزارة أن أربع إصابات برصاص الاحتلال سجلت في مخيم (الدهيشة) قرب مدينة (بيت لحم) بالضفة الغربية مشيرة إلى أن إحداها في حالة حرجة.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم واعتقلت 12 فلسطينيا بعد مواجهات استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 465 بينهم 257 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
ن ق / م ع ح ع
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