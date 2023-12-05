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استشهاد فلسطيني يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 257 منذ 7 اكتوبر

12/5/2023 4:31:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يرفع حصيلة الشهداء فيها إلى 257 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أن فلسطينيا استشهد وأصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدوانين منفصلين قرب مدينتي (القدس) و(بيت لحم) بالضفة الغربية.
وأوضحت ان الشاب محمد مناصرة (25 عاما) من مخيم (قلنديا) استشهد خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم شمال مدينة (القدس).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم ان قوات الاحتلال فجرت باب منزل مناصرة الذي كان يقف خلفه ما ادى الى اصابته بشكل مباشر واستشهاده.
وعلى صعيد متصل ذكرت الوزارة أن أربع إصابات برصاص الاحتلال سجلت في مخيم (الدهيشة) قرب مدينة (بيت لحم) بالضفة الغربية مشيرة إلى أن إحداها في حالة حرجة.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم واعتقلت 12 فلسطينيا بعد مواجهات استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 465 بينهم 257 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ن ق / م ع ح ع



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