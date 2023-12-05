إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 5 كانون الأول (بترا) - أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية.

وقالت السلطة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إزالة الاعتداءات قامت بها كوادر إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد، والإدارة الملكية لحماية البيئة ضمن الحملة للحد من الاستخدامات غير المشروعة والتقليل من الفاقد المائي.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" عدد 28 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مياه زراعية واخرى لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول.

-- (بترا)

أ غ /ا ص/ب ط

05/12/2023 12:12:50