رئيس الوزراء: العلاقات الأردنيَّة الإماراتيَّة أخويَّة واستراتيجيَّة متميِّزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الخصاونة: مؤتمر "كوب 28" حقَّق نجاحات بارزة وشهد الإعلان عن مبادرات مهمَّة.

دبي 5 كانون الاول (بترا) - أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مقابلة مع صحيفة الاتحاد الإماراتيَّة نشرتها اليوم الثُّلاثاء، على هامش مشاركته في القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 المنعقدة حاليَّاً في دبي.

وأكَّد الخصاونة في المقابلة التي أجراها مدير تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية باللغة الإنجليزية الزَّميل محمَّد غزال أن مؤتمر «كوب 28» حقق نجاحات بارزة وعلى جهات عدة منذ اليوم الأول، حيث شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمة، معرباً عن إعجاب الأردن بنجاح الإمارات في عقد هذا المؤتمر المهم.

وقال: "إنه عندما وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة (كوب 28) كان الأردن من الداعمين بشكل كامل لهذا الاختيار بناء على أن الأردن يدرك بشكل كامل بأن الإمارات الشقيقة، قد خطت خطوات جادة وبارزة ومهمة في مسار حماية البيئة وتخفيف الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث إن وزير البيئة الأردني منذ اليوم الأول شارك كعضو في اللجنة الاستشارية التي أنشئت لغايات التحضير لـ (كوب 28)».

وتابع "تجمعنا مع الأشقاء في الإمارات علاقات أخوية واستراتيجية متميزة، وحريصون على استمرار التعاون الاستراتيجي والمثالي والمميز".

وقال "قبل شهر خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للإمارات، تم الإعلان عن حزمة مشاريع استثمارية محتملة تصل إلى 5 مليارات دولار أميركي في البيئة والاقتصاد والتنمية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة ملياري دولار أميركي تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مجالات رئيسية تتضمن مشاريع البنية التحتية والتنمية، وأعلنت "القابضة" (ADQ) إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمار الأردني لتأسيس صندوق استثمار مشترك بين الطرفين، حيث تجسد هذه الشراكة التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة، كما تهدف مع صندوق الاستثمار الأردني من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما وإمكانياتهما، إلى تطوير البنية التحتية والصناعات التصديرية وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى إيجاد تأثير مستدام على الاقتصاد الأردني".

وبيّن أن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، يعد مبادرة تاريخية ورائدة وكبيرة للإمارات.

وتابع: لدينا الكثير من المشاريع مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتجه إلى تكريس فكرة الانتقال للاقتصاد الصديق للبيئة، بما فيها العديد من المشاريع المشتركة التي نحن بصدد دراستها فيما يتعلق بإعادة تدوير المياه والطاقة المتجددة.

وقال "اليوم لدينا تعاون بين البلدين في إطار مبادرات التكامل الصناعي والاقتصادي، كما نعمل في إطار مشروع مشترك في الأمونيا الخضراء، طور الدراسات حالياً، ونأمل أن يرى النور قريباً".

وأضاف "نهنئ دولة الإمارات الشقيقة حقيقة على النجاح البارز والكبير والذي تجلت صوره من الأيام الأولى للمؤتمر، ولدينا هدف مشترك أساسي عبرنا عنه في أكثر من مناسبة بأن هذا الكوكب الصغير يتعين علينا جميعاً حمايته وتخفيض درجة الحرارة للأرض بنسبة 1.5، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات، وغير ذلك، فهو يعد تهديداً جوهرياً لحياتنا ومعيشتنا على هذا الكوكب".

وأضاف إن الأردن على هامش cop 28 أطلق إحدى المبادرات المتعلقة بحماية البحار والشعاب المرجانية في خليج العقبة التي تتمتع بخصائص مختلفة عن الشعاب المرجانية في مناطق مختلفة أخرى، وممكن الاستفادة منها في إعادة الحياة للشعب المرجانية حول العالم، خاصة في ظل زيادة التعديات على هذه الشعاب المرجانية.

وقال إن الأردن بصدد إنشاء المركز البحثي المائي في العقبة بدعم من شركة أبوظبي للموانئ التي هي المطور الرئيسي لقطعة الأرض التي سيكون عليها هذا المجمع البحثي العلمي البحري، والذي يهدف إلى حماية البيئة البحرية في المحيطات، وتمهيداً له قمنا بالإعلان أن منطقة خليج العقبة بعمق 7 كيلومترات هي منطقة محمية طبيعية.

وأكد أن هناك تحولاً بارزاً وكبيراً للإمارات على صعيد إنتاج الطاقة، وأن هذا النجاح تمثل في الاستثمارات الإماراتية في الخارج التي وفرت رصيداً من الكربون الإيجابي، وتخفيف الانبعاثات.

وقال "حققنا مستهدفات في الطاقة، حيث إن نحو 28 بالمئة من خليط الطاقة في الأردن هو من الطاقة النظيفة والمتجددة، و18.4 بالمئة من مجموع المركبات لدينا تسير من خلال طاقة نظيفة، وهذه المستهدفات ننسق مع الإمارات بشأنها، ونعمل عليها في إطار مشترك لتحقيق المزيد من التقدم وتحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة وتخفيف الانبعاثات الحرارية".

-- (بترا)





ع ق/ب ط

05/12/2023 12:22:28