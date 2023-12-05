افتتاح المؤتمر التربوي الأول الثانوية الواقع والمأمول في العقبة

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العقبة 5 كانون الأول (بترا) - امين المعايطة- افتتح المؤتمر التربوي الأول الذي نظمته مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الثانوية العامة الواقع والمأمول" لمناقشة مسارات التعليم والتحولات والتحديات التي يواجهها طلبة الثانوية العامة وكيفية استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التعليم.

وأكد مدير المديرية الدكتور عبدالوهاب الحجاج خلال الافتتاح، أهمية المؤتمر للخروج بتوصيات تساهم في تطوير العملية التربوية، لافتا الى ان التعليم هو الركيزة الأساسية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة في المجتمع.

وأكد حرص وزارة التربية والتعليم من خلال استراتيجتها الوطنية، على تطوير التعليم بمختلف فروعه لخلق جيل متعلم ومثقف يتمتع بمهارات مهنية عالية لتتواءم وسوق العمل المحلي والعالمي.

من جهتها، أشارت المديرة الفنية في مديرية تربية العقبة الدكتورة هيام المعايطة، إلى ضرورة وضع الحلول والاستراتيجيات لتطوير التعليم في الأردن ودعم دور المدرسة والبيت والتعرف على قدرات الطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارة ومساعدتهم في تحديد مسارات التعليم لديهم ليكونوا مؤهلين للعمل مستقبلا.

وناقش المؤتمر على مدى 3 جلسات شارك فيها عدد من المختصين التربويين والأكاديميين، دور الاعلام في توجيه الطلبه نحو مسارات تعليميه مهنيه تساعدهم في تحديد مستقبلهم المهني والصعوبات التي تواجه التعليم الثانوي وتسخير التكنولوجيا لتطوير مهارات وقدرات الطلبة لاظهار ابداعاتهم العلمية في التخصصات المهنية والأكاديمية المختلفة.

-- (بترا)

ا م/أ أ/ب ط

05/12/2023 12:04:50