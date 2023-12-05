افتتاح المؤتمر التربوي الأول الثانوية الواقع والمأمول في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 5 كانون الأول (بترا) - امين المعايطة- افتتح المؤتمر التربوي الأول الذي نظمته مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الثانوية العامة الواقع والمأمول" لمناقشة مسارات التعليم والتحولات والتحديات التي يواجهها طلبة الثانوية العامة وكيفية استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التعليم.
وأكد مدير المديرية الدكتور عبدالوهاب الحجاج خلال الافتتاح، أهمية المؤتمر للخروج بتوصيات تساهم في تطوير العملية التربوية، لافتا الى ان التعليم هو الركيزة الأساسية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة في المجتمع.
وأكد حرص وزارة التربية والتعليم من خلال استراتيجتها الوطنية، على تطوير التعليم بمختلف فروعه لخلق جيل متعلم ومثقف يتمتع بمهارات مهنية عالية لتتواءم وسوق العمل المحلي والعالمي.
من جهتها، أشارت المديرة الفنية في مديرية تربية العقبة الدكتورة هيام المعايطة، إلى ضرورة وضع الحلول والاستراتيجيات لتطوير التعليم في الأردن ودعم دور المدرسة والبيت والتعرف على قدرات الطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارة ومساعدتهم في تحديد مسارات التعليم لديهم ليكونوا مؤهلين للعمل مستقبلا.
وناقش المؤتمر على مدى 3 جلسات شارك فيها عدد من المختصين التربويين والأكاديميين، دور الاعلام في توجيه الطلبه نحو مسارات تعليميه مهنيه تساعدهم في تحديد مستقبلهم المهني والصعوبات التي تواجه التعليم الثانوي وتسخير التكنولوجيا لتطوير مهارات وقدرات الطلبة لاظهار ابداعاتهم العلمية في التخصصات المهنية والأكاديمية المختلفة.
-- (بترا)
ا م/أ أ/ب ط
05/12/2023 12:04:50
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