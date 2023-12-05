القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - نفذت المنطقة العسكرية الشرقية عملية نوعية على إحدى واجهاتها، ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، ومقتل ثلاثة مهربين.

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر أنه تم العثور على 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

-- (بترا)





ل م/أ م/ب ط

05/12/2023 11:49:51