القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الأول (بترا) - نفذت المنطقة العسكرية الشرقية عملية نوعية على إحدى واجهاتها، ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، ومقتل ثلاثة مهربين.
وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.
وبين المصدر أنه تم العثور على 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
-- (بترا)
ل م/أ م/ب ط
05/12/2023 11:49:51
MENAFN05122023000117011021ID1107537229
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