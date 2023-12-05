الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
12/5/2023 4:31:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 45 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الـ 45 بزعم أنهم مطلوبون.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
05/12/2023 11:38:11
MENAFN05122023000117011021ID1107537228
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