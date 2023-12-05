الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 45 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الـ 45 بزعم أنهم مطلوبون.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

05/12/2023 11:38:11