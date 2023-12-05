3 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

3 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
التاريخ
12/5/2023 4:31:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 كانون الأول (بترا) - أصيب اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.
--(بترا)
م . ف/أ م
05/12/2023 11:23:40
MENAFN05122023000117011021ID1107537227
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