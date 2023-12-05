3 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 كانون الأول (بترا) - أصيب اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

--(بترا)

م . ف/أ م

05/12/2023 11:23:40