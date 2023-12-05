مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى ومنعت دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

05/12/2023 11:16:21