Tuesday, 05 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12/5/2023 4:31:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى ومنعت دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
05/12/2023 11:16:21

MENAFN05122023000117011021ID1107537226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث