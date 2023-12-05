منتخب الناشئين لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم نظيره العراقي يوم غد الأربعاء، على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.
وكان المنتخبان الشقيقان لعبا وديا الأحد الماضي، في لقاء ودي أول انتهى بالتعادل بدون أهداف.
وتأتي هاتان المباراتان الوديتان في إطار التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسوريا، حيث تقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول الحالي في سلطنة عُمان.
وضمت المجموعة الأولى كلا من عُمان "المستضيف"، العراق، اليمن ولبنان.
-- (بترا)
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05/12/2023 11:15:06
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