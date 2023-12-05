منتخب الناشئين لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم نظيره العراقي يوم غد الأربعاء، على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

وكان المنتخبان الشقيقان لعبا وديا الأحد الماضي، في لقاء ودي أول انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وتأتي هاتان المباراتان الوديتان في إطار التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسوريا، حيث تقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول الحالي في سلطنة عُمان.

وضمت المجموعة الأولى كلا من عُمان "المستضيف"، العراق، اليمن ولبنان.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

05/12/2023 11:15:06