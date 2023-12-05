الصحة العالمية: تفشي الأمراض المعدية فى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - أكد المدير الإقليمى للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، تفشي الأمراض المعدية فى غزة ولاسيما الكبد الوبائى والإسهال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى حول الطوارئ الصحية فى غزة، الليلة الماضية، أنه رغم تعطل أنظمة رصد الأمراض في القطاع، إلا أنه تم رصد زيادة في الأمراض المُعدية، ومنها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والجَرَب، واليرقان، والإسهال، والإسهال الدموي، كما بلغت ملاجئ في الجنوب عن حالات الإصابة بمتلازمة اليرقان الحاد، وهي إشارة مثيرة للقلق تدل على الإصابة بالتهاب الكبد.

وقال المنظري "رأينا ما حدث فى شمال غزة، لا يمكن أن يكون هذا هو المخطط للجنوب، ولا تستطيع غزة أن تتحمل خسارة مستشفى آخر مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الصحية"، لافتا الى تفشي العديد من الامراض مثل التهاب الكبد، وحالات الاسهال التي وصلت إلى اعداد كبيرة جدا، إضافة إلى الأمراض التنفسية وتفشي الكوليرا.

ورجح أن يؤدي تكثيف العمليات العسكرية البرية في جنوب غزة، لا سيّما في خان يونس، إلى تعذر حصول آلاف الأشخاص على الرعاية الصحية، وخصوصًا تعذُّر الوصول إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وهما المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة، مع تزايد عدد الجرحى والمرضى.

وعبر المنظري عن بالغ قلقه إزاء استئناف الأعمال العدائية، بما فى ذلك القصف العنيف فى غزة، مجددا مناشدته لإسرائيل لاتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية، بما فى ذلك المستشفيات، وفقًا لقوانين الحرب.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى أن نحو 1.9 مليون شخص، أي نحو 80 بالمئة من سكان غزة، قد نزحوا داخليًا، وتغطي أوامر الإجلاء الأخيرة 20 بالمئة من خان يونس التي تؤوي 117 الف شخص، وكذلك المناطق الواقعة شرق خان يونس التي كانت تؤوي 352 الف شخص قبل الأعمال العدائية.

وبين المدير الإقليمي، أنه في أقل من 60 يومًا، انخفض عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 18 مستشفى، ومن بين هذه المستشفيات، يقتصر عمل ثلاثة منها على تقديم الإسعافات الأولية الأساسية، في حين لا تقدم المستشفيات المتبقية سوى خدمات جزئية.

وتقدم المستشفيات القادرة على قبول المرضى خدمات تفوق قدراتها الاستيعابية المقررة بكثير، إذ تتولى بعض المستشفيات معالجة عدد يتراوح ما بين ضِعف إلى ثلاثة أمثال عدد المرضى الذي صُممت تلك المستشفيات لاستيعابه.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

05/12/2023 11:01:57