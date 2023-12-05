ورشة عمل متخصِّصة حول القانون الدولي الانساني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 5 كانون الأول (بترا) - نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ورشة عمل متخصصة شارك بها عدد من القضاة المدنيين والعسكريين والحكام الإداريين ووفد من دولة قطر، واستمرت لمدة 3 أيَّام تحت عنوان "واقع القانون الدولي الإنساني في ظل الأزمات المعاصرة".

وقالت اللجنة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنَّ الورشة تهدف إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى المشاركين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته لاسيما في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الفريق مأمون الخصاونة إن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ هذا القانون من قبل إسرائيل في حربها على غزة لم نعهده منذ العصور القديمة، واستهدافها للمدنيين بشكل مباشر وممارستها أبشع الأساليب الوحشية بشكل سافر من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية واستهدافها للمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين وغيرها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر اعتداء مباشرا على قواعد هذا القانون الأساسية الأمر الذي يستدعي توثيق هذه الانتهاكات ورفع دعوى لمحكمة الجنايات الدولية استنادا للمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية علماً بأن إسرائيل من ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

ولفت إلى أنَّ الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لالتزامه بتنفيذ هذه الاتفاقيات واحترامه للمواثيق الدولية لاسيما وأنَّ الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002.

ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع جميع الجهات المعنية لنشر الوعي بمبادئ هذا القانون بين مختلف شرائح المجتمع والتعامل بأحكامه.

وتضمنت محاور الورشة أوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصين في القانون الدولي الإنساني أبرزها، مضمون القانون الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وملحقاتها، ونطاق تطبيق القانون الدولي والفئات المحمية بموجبه، ومسؤولية سلطات الاحتلال بموجب أحكامه وبيان الاختلاف بين مفهوم الإرهاب وحق المقاومة المشروعة، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي، والملامح الأساسية لنظام روما الأساسي وعلاقته بالأردن، والمواءمة التشريعية بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ودور القاضي الوطني في تطبيق قواعد هذا القانون، ودور الحكام الإداريين في تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي، ودور الهلال الأحمر الأردني في الاستجابة وإدارة الكوارث، واللجوء والتهجير القسري والآثار المترتبة وفقا لقواعده - العدوان الإسرائيلي في فلسطين وغزة نموذجاً.

-- (بترا)

ب ص/ب ط

05/12/2023 10:52:24