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فلسطين النيابية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للأقصى المبار ك

12/5/2023 4:31:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول(بترا)- دانت لجنة فلسطين النيابية اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على موظفي أوقاف القدس واقتحام منازلهم.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس فراس العجارمة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تمارس خطوات استفزازية، واعتداءات متكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال تجاوز كل القيم الانسانية، إذ أنها تمارس العنصرية والاستفزازية لمشاعر العالمين الإسلامي والعربي، مشيرا إلى أن الحرم القدسي الشريف ليس المصلى القبلي وقبة الصخرة فقط، بل هو كل ما هو داخل سور المسجد بمساحة 144 دونما.
وبين العجارمة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعا عن عروبة القدس وصمود أهلها، وجهود جلالته في وقف العدوان والمجازر الوحشية التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة.
وندد العجارمة باستمرار العدوان الصهيوني الممنهج على غزة، وارتكابه جرائم القتل والاعتقالات في القدس والضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م خ/أ أ/ ف ج
05/12/2023 10:45:25

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