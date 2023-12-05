فلسطين النيابية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للأقصى المبار ك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الأول(بترا)- دانت لجنة فلسطين النيابية اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على موظفي أوقاف القدس واقتحام منازلهم.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس فراس العجارمة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تمارس خطوات استفزازية، واعتداءات متكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال تجاوز كل القيم الانسانية، إذ أنها تمارس العنصرية والاستفزازية لمشاعر العالمين الإسلامي والعربي، مشيرا إلى أن الحرم القدسي الشريف ليس المصلى القبلي وقبة الصخرة فقط، بل هو كل ما هو داخل سور المسجد بمساحة 144 دونما.
وبين العجارمة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعا عن عروبة القدس وصمود أهلها، وجهود جلالته في وقف العدوان والمجازر الوحشية التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة.
وندد العجارمة باستمرار العدوان الصهيوني الممنهج على غزة، وارتكابه جرائم القتل والاعتقالات في القدس والضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م خ/أ أ/ ف ج
05/12/2023 10:45:25
MENAFN05122023000117011021ID1107537221
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