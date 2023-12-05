حوارية في الزرقاء حول العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 5 كانون الأول (بترا)-عمر ضمرة- نظم التجمع الوطني للإصلاح بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مساء أمس الاثنين، في ديوان آل عياش في الزرقاء، ندوة حوارية بعنوان " العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وانعكاساته على الأردن".

وثمن النائب الدكتور هايل عياش مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو الأمير الحسين؛ ولي العهد، الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفق المعاهدات والمواثيق الدولية والقرارات الأممية.

وتحدث خلال الندوة التي أدارها الأمين العام المساعد لحزب (الوحدويون الديمقراطي الأردني) الدكتور هاشم السحيم، أمين عام الحزب الدكتور راكان أبو طرية عن عملية "طوفان الأقصى" ودوافعها.

وبين أبو طرية أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إلحاق الهزيمة بالإحتلال الإسرائيلي وتحريك ملف الأسرى الفلسطينيين، وتصدرت القضية الفلسطينية محور الأحداث العالمية باعتبارها القضية المركزية للعالم العربي على طريق إيجاد حل عادل وتحقيق سلام شامل يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة المترابطة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد أمين عام حزب الشورى الأردني الدكتور فراس العبادي، أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثراً بما يحصل في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب الأردن أو أية دولة عربية أخرى.

بدوره، تحدث أمين عام حزب الغد الأردني المهندس محمد رمضان، عن العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة المحاصرة، واستهداف الاحتلال للمستشفيات والمدارس والمنازل، داعياً إلى توطيد أواصر اللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية ودعم المقاومة الفلسطينية.

ولفت عضو المكتب السياسي لحزب الشعلة الأردني هاني خير، إلى فشل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية رغم الدعم الغربي للإحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون في الندوة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والشعبية والمهتمين، إلى تماسك الجبهة الداخلية الأردنية وتقديم الدعم للفلسطينيين، وتوظيف جميع وسائل الإعلام لفضح جرائم الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، والعمل على ملاحقة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم.

--(بترا)

ع ض/أ م / س س

05/12/2023 10:35:31