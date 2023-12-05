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كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية

12/5/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 كانون الأول (بترا) - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت فجر اليوم الثلاثاء، بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار في كل من منطقة بئر السبع بالنقب ونير عوز ونيريم في منطقة غلاف غزة.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تعطيل الدوام المدرسي وفتح الملاجئ في عدة مواقع في "بئر السبع" .
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف 3 آليات للاحتلال بقذائف الياسين 105 شرقي خان يونس.
كما قامت باستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرقي بيت لاهيا بقذيفة "تي جي بي" المضاد للتحصينات.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
05/12/2023 09:50:00

MENAFN05122023000117011021ID1107537216

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