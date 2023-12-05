كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 كانون الأول (بترا) - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت فجر اليوم الثلاثاء، بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار في كل من منطقة بئر السبع بالنقب ونير عوز ونيريم في منطقة غلاف غزة.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تعطيل الدوام المدرسي وفتح الملاجئ في عدة مواقع في "بئر السبع" .
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف 3 آليات للاحتلال بقذائف الياسين 105 شرقي خان يونس.
كما قامت باستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرقي بيت لاهيا بقذيفة "تي جي بي" المضاد للتحصينات.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
05/12/2023 09:50:00
MENAFN05122023000117011021ID1107537216
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