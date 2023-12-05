استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 كانون الأول (بترا) - استشهد فلسطيني واعتقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان،باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاما) من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب.
وكان الشاب علي علقم، قد استشهد أمس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله.
وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من تشرين أول الماضي.
-- (بترا )
م . ف / ا ص / س س
05/12/2023 09:49:54
MENAFN05122023000117011021ID1107537215
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