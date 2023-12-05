استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 كانون الأول (بترا) - استشهد فلسطيني واعتقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان،باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاما) من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب.

وكان الشاب علي علقم، قد استشهد أمس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله.

وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من تشرين أول الماضي.

-- (بترا )

م . ف / ا ص / س س

05/12/2023 09:49:54