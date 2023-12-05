مذكرة تفاهم بين البريد الأردني والمغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - وقع البريد الأردني والبريد المغربي مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء، ضمن سعي المؤسستين لبناء تعاون أفضل ينعكس على الخدمات البريدية بين البلدين الشقيقين.

ووقع المذكرة عن البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، وعن البريد المغربي مديره العام أحمد التويمي.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، تأتي المذكرة في إطار حرص المؤسستين على تعزيز وتفعيل التعاون في جميع المجالات، من خلال نقل وتبادل الخبرات وتفعيل الخدمات القائمة واستحداث الخدمات الجديدة التي توفر أعلى مستويات الخدمة وجودة الأداء، للشعبين الشقيقين.

وستعمل المذكرة على تسهيل عملية تبادل الخبرات والمعارف وتنظيم الدورات التدريبية وإرسال الخبراء البريديين وتبادل الزيارات الميدانية، للتعرف على أحدث المجالات الفنية التي يمكن من خلالها تطوير المهارات ونقل الخبرات والتنسيق المشترك لتعزيز الشراكات الإقليمية، وتبادل المعطيات والتجارب في مجالات تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تشمل تطبيقات الخدمة البريدية الشمولية، البطاقات الذكية، العنونة، التجارة الإلكترونية، مراقبة مستوى الأداء البريدي وفقا لمعايير الاتحاد البريدي العالمي وغيرها من الأنشطة التي تهدف لرفع مستوى الأداء البريدي بالبلدين.

-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط

05/12/2023 09:37:05