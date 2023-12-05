الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الأول (بترا) - حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة واحتمالية تشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت المديرية المواطنين الى ضرورة انتهاج السلوك السليم من حيث الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وخصوصا جنوب وشرق المملكة والبحر الميت، اضافة الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.
كما دعت الى الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، والحذر أثناء القيادة ولاسيما في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
-- (بترا)
ل م/اص/ب ط
05/12/2023 09:35:13
MENAFN05122023000117011021ID1107537212
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