Tuesday, 05 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

12/5/2023 4:30:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة واحتمالية تشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت المديرية المواطنين الى ضرورة انتهاج السلوك السليم من حيث الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وخصوصا جنوب وشرق المملكة والبحر الميت، اضافة الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.
كما دعت الى الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، والحذر أثناء القيادة ولاسيما في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
-- (بترا)
ل م/اص/ب ط
05/12/2023 09:35:13

MENAFN05122023000117011021ID1107537212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث