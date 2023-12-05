الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة واحتمالية تشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت المديرية المواطنين الى ضرورة انتهاج السلوك السليم من حيث الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وخصوصا جنوب وشرق المملكة والبحر الميت، اضافة الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

كما دعت الى الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، والحذر أثناء القيادة ولاسيما في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

-- (بترا)

ل م/اص/ب ط

05/12/2023 09:35:13