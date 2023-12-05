الهلال الأحمر الفلسطيني: قلقون على سلامة طواقمنا العاملة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 كانون الأول (بترا) - أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه على سلامة الطواقم العاملة في قطاع غزة في ظل استمرار القصف العنيف المتواصل في جميع أرجاء القطاع على مدار الساعة.

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف إلى المصابين والجرحى".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة عمليات قطاع غزة، بسبب قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

05/12/2023 09:23:05