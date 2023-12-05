الهلال الأحمر الفلسطيني: قلقون على سلامة طواقمنا العاملة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 كانون الأول (بترا) - أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه على سلامة الطواقم العاملة في قطاع غزة في ظل استمرار القصف العنيف المتواصل في جميع أرجاء القطاع على مدار الساعة.
وأضاف الهلال الأحمر، في بيان "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف إلى المصابين والجرحى".
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة عمليات قطاع غزة، بسبب قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
05/12/2023 09:23:05
MENAFN05122023000117011021ID1107537211
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