عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 كانون الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال القطاع وجنوبه، قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخانيونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

كما تجمَّعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان، شمالي القطاع، بالتزامن مع تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنطقة.

واستشهد 50 فلسطينيا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الاثنين، في غارات عدة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الاتصالات، عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والانترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين قرابة 42 ألفا.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

05/12/2023 09:05:48