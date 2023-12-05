عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 كانون الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة، بحسب مصادر فلسطينية.
واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
وشهدت مناطق مختلفة من شمال القطاع وجنوبه، قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.
وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخانيونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.
كما تجمَّعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان، شمالي القطاع، بالتزامن مع تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنطقة.
واستشهد 50 فلسطينيا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الاثنين، في غارات عدة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الاتصالات، عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والانترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين قرابة 42 ألفا.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
05/12/2023 09:05:48
MENAFN05122023000117011021ID1107537210
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