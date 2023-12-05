الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في حربه على غزة إلى 404

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء تلك المعارك، بحسب هيئة البث العبرية.

وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل ثلاثة جنود من أفراده في شمال قطاع غزة، ترتفع حصيلة القتلى إلى 78 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 404 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

05/12/2023 08:58:43