الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في حربه على غزة إلى 404

الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في حربه على غزة إلى 404
التاريخ
12/5/2023 4:30:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء تلك المعارك، بحسب هيئة البث العبرية.
وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل ثلاثة جنود من أفراده في شمال قطاع غزة، ترتفع حصيلة القتلى إلى 78 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 404 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
05/12/2023 08:58:43
MENAFN05122023000117011021ID1107537209
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