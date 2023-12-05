عين على القدس يرصد عقاب الاحتلال الجماعي ضد المقدسيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس، العقاب الجماعي الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين، من خلال حملة تضمنت هدماً وتخريباً للبيوت بعد اقتحامها، وفرض مخالفات وغرامات باهظة على السيارات والمحال التجارية.

ووثق تقرير البرنامج الاسبوعي المصور في القدس مشاهد لهدم بعض بيوت المقدسيين في منطقة صور باهر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها منزل جهاد عطون الذي كان يقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه الثلاث، والذي قال إنه يتابع ملف المنزل في بلدية ومحاكم الاحتلال منذ 13 عاماً، وقام بدفع مخالفة كبيرة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت بحملة "مسعورة" منذ بداية العدوان على غزة لهدم المنازل، حيث أنهم قاموا باقتحام المنزل مع ساعات الصباح الاولى، ومن ثم أفرغوه من السكان، وبدأوا بهدمه.

فيما أشار التقرير إلى ان الاحتلال لم يكتف بهدم منزل عطون، وإنما عاث فساداً في المنازل المجاورة له، وخلف وراءه خراباً كبيراً فيها بعد أن أخرج سكانها منها، ما اعتبره السكان "عقاباً جماعياً".

وقال التقرير إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة، وبدأت بتحرير مخالفات باهظة بحق السائقين وأصحاب المحال التجارية، بعد أن أغلقت مداخل البلدة بالمكعبات الاسمنتية، ما دفع السكان إلى المشي لمسافات طويلة للوصول إلى منازلهم.

الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، قال إنه بعد بدء الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على غزة، بدأت القدس تشهد انعكاسات كبيرة جداً، حيث أعلن الاحتلال حرباً شاملة غير مسبوقة على المدينة وأهلها، طالت البشر والشجر والحجر، وحول المدينة إلى ثكنة عسكرية ونشر فيها جيشه وشرطته وقواته الخاصة في كل زاوية وشارع، كما قام بنشر مزيد من الكاميرات الأمنية وقام بزيادة الحواجز الامنية على كل مداخل المدينة، إضافة لتنكيله بالشباب المقدسيين وقمعهم وإطلاق النار عليهم بسبب وبدون سبب.

وأشار إلى أن عدد المصلين الذين كانوا يقيمون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك كان يتجاوز الـ 50 ألف شخص، ولكنهم الآن لا يتجاوزون الـ 5 آلاف شخص، جراء التفتيشات المذلة ومنع المصلين الذين أعمارهم دون الـ 65 عاماً من الدخول إلى المسجد، موضحا أن سلطات الاحتلال تقوم بقمع وملاحقة كل من يقوم بالصلاة في مكان قريب من المسجد وعلى بوابات الاقصى أو في وادي الجوز أو راس العامود، كما تقوم باعتقاله واستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد المصلين.

وأضاف عبيدات أن المليشيات التي قام بتشكيلها وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تقوم بشن هجمات على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، حيث قام بالعمل على تسليح أكثر من 130 ألف مستوطن للقيام بذلك بهدف طرد وتهجير السكان ضمن ما يسمى "سياسة الوطن البديل".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع منشورات على السكان في بعض المناطق تقول "عليكم أن تغادروا طوعاً إلى الأردن.. ومن لم يغادر سنقوم بطرده وتهجيره بالقوة"، مشيرا إلى تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل غياب المصلين والمرابطين والمرابطات بسبب الاعتقالات والإبعادات التي طالت الكثيرين منهم.

وحذر عبيدات من أن المستوطنين يدعون فيما يسمى "عيد الأنوار" أو "الحانوكا" إلى أوسع عملية اقتحام للمسجد الأقصى، ويتحدثون عن السعي إلى نزع سلطة الأوقاف الإسلامية الإدارية على المسجد الأقصى المبارك.

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

05/12/2023 08:55:18