3 وفيات و7 إصابات جراء حريق منزل في الكرك

3 وفيات و7 إصابات جراء حريق منزل في الكرك
التاريخ
12/5/2023 4:30:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 5 كانون الأول (بترا) - قضى ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حريق منزل بالمزار الجنوبي بمحافظة الكرك.
وقال مصدر أمني إن الوفيات هم رجل ستيني، وابنته، وحفيدته الصغيرة.
-- (بترا)
ا ط/اص/ب ط
05/12/2023 08:37:46
MENAFN05122023000117011021ID1107537207
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