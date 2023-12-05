مسؤولة أممية تحذر من احتمالات مروعة وشيكة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الأول (بترا) - حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، الليلة الماضية من ما أسمته سيناريو مرعب على وشك أن يتكشف في قطاع غزة.

وقالت هاستينغز، في بيان صحفي، إنه في ظل هذا السيناريو لن تستطيع العمليات الإنسانية الاستجابة لاحتياجات الناس، مشيرة الى أن الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة إلى سكان غزة منعدمة.

وأضافت "ما نشهده يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية"، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بحدوث كارثة صحية عامة وانتشار الأوبئة.

وكان الامين العام للأمم المتحدة قد جدد ثقته بالمسؤولة الأممية هاستينغز بعد أن أبلغت اسرائيل المنظمة الدولية عن نيتها عدم تجديد تأشيرة هاستينغز التي تقيم بالأراضي الفلسطيينية.

وأوضحت هاستينغز أن العمليات العسكرية الإسرائيلية امتدت إلى جنوب غزة، ما أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا فيما ينتابهم اليأس في السعي للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان.

وشددت على انه "لا يوجد مكان آمن في غزة، ولم يبق هناك مكان يمكن التوجه إليه" مذكرة بان كميات الإمدادات الإنسانية والوقود التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق.

وأوضحت أن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة والمخصص لانتقال الأشخاص، لا يكفي وحده لإدخال شاحنات البضائع على الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها جمعيتا الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة وشركاؤها.

واشارت الى عدم إمكانية تسيير العمليات الإنسانية بكميات ضئيلة من الوقود الذي يعد أساس الخدمات الاجتماعية والعمليات الإنسانية، مضيفة إن الحيز المتاح للاستجابة الإنسانية التي يُسمح بتقديمها داخل غزة آخذ في التقلص.

وذكرت هاستينغز أن أهم طريقين وهما: الساحلي وصلاح الدين، مقطوعان الآن أمام فرق وشاحنات الإغاثة بما يعيق القدرة على مد يد العون للناس أينما كانوا.

يذكر أن حكومة اسرائيل تشن حملات تشكيكية بالكثير من مسؤولي الامم المتحدة بسبب تحذيرهم من الوضع الخطير في قطاع غزة ومن بينهم هاستينغز ورئيسة هيئة المرأة ومديرة صندوق اليونسيف والأمين العام، أنطونيو غوتيريش وغيرهم الكثير.

واستشهد نحو 700 فلسطيني منذ استئناف الأعمال القتالية في الأول من كانون الأول الحالي، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول أكثر من 15 الف شهيد، وعدد المصابين 42 ألفا، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

05/12/2023 08:36:06