رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: معاناة السكّان في غزة لا تطاق

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الاول (بترا) - قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، الليلة الماضية، إن معاناة سكّان قطاع غزة لا تطاق.

وأضافت سبولياريتش في منشور لها "لقد وصلت إلى غزة، حيث معاناة الناس لا تطاق، وأكرر دعوتنا العاجلة إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ودخول المساعدات دون عوائق".

كما قامت سبولياريتش، بنشر فيديو على منصة إكس قالت فيه انه لا يمكن تجاهل ما يبدو بوضوح أنه فشل أخلاقي يواجه المجتمع الدولي"، مضيفة ان "اللجنة الدولية ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تخفيف المعاناة والحدّ منها ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا".

وشددت على "اننا نواجه هنا وضعاً لن يتمّ علاجه بإرسال المزيد من الشاحنات، نحن بحاجة إلى توفير الحماية للمدنيّين في غزة، إلى النساء والأطفال وكبار السنّ الذين رأيتهم اليوم وليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقالت سبولياريتش "ليس هناك حلّ إنساني فحسب، بل يجب أن يكون هناك حلّ سياسي"، داعية "الأطراف، وكل من له تأثير، إلى التهدئة وإيجاد حلول غير عسكرية لمعاناة الناس الهائلة".

-- (بترا)

م د/ا ص/ب ط

05/12/2023 08:15:34