رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: معاناة السكّان في غزة لا تطاق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 5 كانون الاول (بترا) - قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، الليلة الماضية، إن معاناة سكّان قطاع غزة لا تطاق.
وأضافت سبولياريتش في منشور لها "لقد وصلت إلى غزة، حيث معاناة الناس لا تطاق، وأكرر دعوتنا العاجلة إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ودخول المساعدات دون عوائق".
كما قامت سبولياريتش، بنشر فيديو على منصة إكس قالت فيه انه لا يمكن تجاهل ما يبدو بوضوح أنه فشل أخلاقي يواجه المجتمع الدولي"، مضيفة ان "اللجنة الدولية ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تخفيف المعاناة والحدّ منها ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا".
وشددت على "اننا نواجه هنا وضعاً لن يتمّ علاجه بإرسال المزيد من الشاحنات، نحن بحاجة إلى توفير الحماية للمدنيّين في غزة، إلى النساء والأطفال وكبار السنّ الذين رأيتهم اليوم وليس لديهم مكان يذهبون إليه".
وقالت سبولياريتش "ليس هناك حلّ إنساني فحسب، بل يجب أن يكون هناك حلّ سياسي"، داعية "الأطراف، وكل من له تأثير، إلى التهدئة وإيجاد حلول غير عسكرية لمعاناة الناس الهائلة".
-- (بترا)
م د/ا ص/ب ط
05/12/2023 08:15:34
MENAFN05122023000117011021ID1107537205
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