ريهام عبد الغفور ترثى والدها: ضهرى اتكسر يا حبيبى

MENAFN - Youm7) رثت النجمة ريهام عبد الغفور ، والدها الراحل أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة:" أدعيلك بإية يا حبيبيأدعيلك بالرحمة ؟! طب ما إنت كنت الرحمهأدعيلك بالخير ؟! طب ما انت كل الخيرقلبي إتكسر وضهري إتكسر وروحي إتكسرت الله يرحمك يا حبيبي".





ريهام عبد الغفور





تتلقى الفنانة ريهام عبد الغفور، عزاء والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وذلك بعدما رحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.





وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.





وتواجد في الجنازة أيضًا ميرفت أمين، وفاء عامر، كريم فهمى، حمزة العيلى، حسام

داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،





الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من

تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.







