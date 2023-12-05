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بحبك اكتر من نفسى.. آخر رسالة من محمد السباعى لوالدته ناهد فريد شوقى

12/5/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Youm7) كانت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوق ، تجمعها علاقة صداقة و حب وتقدير بينها و بين نجلها المخرج والمنتج محمد السباعى، وكان دائما يعبرعن حبه وامتنانه لها وأنها أجدع وأطيب أم فى الدنيا .

وفى شهر يونيو الماضى، وجه محمد السباعى رسالة شكر لوالدته ونشر مجموعة صور لهما في فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" وفى أحلي حاجة حصلت وممكن تحصل في الدنيا.. سبب كل حاجة حلوة فيا وفي حياتي.. أجمل وأرق وأحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا بحبك وبحترمك وبقدرك كأنسانة قبل حبي ليكي علشان أمى".

وتابع:" شكرا للي علمتني الرجولة و المسؤولية مع اني طلعت عينها.. شكرا للي ربتني علي الاحترام و الذوق.. شكرا علشان احساس الأمان اللي بحسه بمجرد ما اسمع صوتك.. شكرا لأنك خلتيني امشي دائما رافع راسي و فخور بيكي و بكلام الناس عنك.. شكرا علشان حاربتي دائما علشان فنك و عمرك ما قبلتي اي ضغط او ظروف لتغيير شخصيتك او قراراتك.. شكرا لحكمتك و رزانتك اللي العالم كله نفسه يبقي زيك فيها.. شكرا لمساعدتك دائما ليا رغم استهتاري كتير و انا صغير".

واختتم رسالته، قائلا:" شكرا لأني مهما كنت بعمل ايه و بنتخانق او تزعقيلي، بس عمرك ما حسستيني انك مش بتحبيني مهما عملت.. و دائما عارف غلاوتي عندك اللي مفيش زيها في الدنيا شكرآ علي الدلع اللي محدش في الدنيا ادلع زيه.. وشكرا علي حضنك اللي بيحسسني اني في الجنة.. شكر الي من علمتني الحب
انتي احلي رزق ربنا ممكن يرزق بيه حد.. انا بحس ان ربنا بيحبني علشان اختارني ابقي ابنك.. بحبك اكتر من نفسي و من الدنيا و ما فيها الحمد لله علي نعمة الهانم بنت الهانم الحمد لله علي أجمل أم في الدنيا".




ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء،
المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.








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