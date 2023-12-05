فيفي عبده ودنيا سمير غانم وبشرى ينعين المنتجة ناهد فريد شوقى

MENAFN - Youm7) رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على نعيها والدعاء لها بالرحمة، منهم الفنانة دنيا سمير غانم التي نشرت صورة للراحلة تجمعها بابنتها ناهد السباعي، معلقة عليها: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

دنيا سمير غانم





كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

بشرى





بينما نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للراحلة، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب و يصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء و برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

فيفي عبده

وكانت الفنانة آية سماحة أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى