طارق الشناوى وماجدة خير الله ينعيان ناهد فريد شوقى: سيدة عظيمة

MENAFN - Youm7) نعى كل من الناقد طارق الشناوى والناقدة ماجدة خير الله، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى ، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب طارق الشناوى، قائلا:" ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت علي الابداع في زمن السبهللة

ابنة الملك فريد شوقي والاسطورة هدي سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا

قبل قليل

وقفت دائما علي الحافة ...حافة الخطر انفقت كل ما لديها علي الفن وكادت ان تدفع ثمن جرأتها بالسجن".

وأضاف :" لانها صرفت اكثر مما تملك من اموال

الا انها لم تعرف سوي المغامرة

حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدي سلطان بفريد شوقي وكيف امتدت لما بعد الطلاق

لدي الكثير الذي ارويه

ولكني لم استأذنها في النشر يوما ما سأكتب عما يجوز ان انشره بدون استئذان".

طارق الشناوى





أما الناقدة ماجدة خير الله، قالت:" قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتي لاتبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق، وقد قابلتهما معا، منذ عامين في مهرجان اسوان لأفلام المرآه، في ندوه لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية وتتحدث بوعي عن مشاكل الانتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي اوقفتها عن استكمال دورها كمنتجه".

وتابعت:" أتمني أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع ازمة فراق اقرب الناس الي قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني فهي تتمتع بالموهبة

والحضور وقد حصلت علي جائزه تمثيل عن دورها

الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منوره بأهلها، للسيناريست المبدع محمد امين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله، اعرف ان فقدان الام الصديقة مأساه حقيقيه ،لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الانسان يستطيع ان يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للاستمرار

في تلك الحياة

بكل قسوتها وحنانها".

ماجدة خير الله









ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.







