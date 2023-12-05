ناهد السباعى تنعى والدتها ناهد فريد شوقى: توفيت أمى وكل حياتى

(MENAFN
- Youm7) نعت الفنانة ناهد السباعى والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقى الذى توفت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 72 سنة حيث كتبت على حسابها بموقع انستجرام:"البقاء لمن له الدوام،
توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى الجنازه عصرا مسجد الشرطه الشيخ زايد
البقاء والدوام لله وحده".
ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى
المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".
ونعى عدد كبير من الفنانين، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى حيث كتبت أيتن عامر عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" الله يرحمك و يغفر لك وربنا يصبر ناهد ومحمد وحبايبها كلهم والعائلة الكريمة"، كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".
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