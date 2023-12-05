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ناهد السباعى تنعى والدتها ناهد فريد شوقى: توفيت أمى وكل حياتى

12/5/2023 4:30:05 AM
(MENAFN- Youm7) نعت الفنانة ناهد السباعى والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقى الذى توفت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 72 سنة حيث كتبت على حسابها بموقع انستجرام:"البقاء لمن له الدوام،
توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى الجنازه عصرا مسجد الشرطه الشيخ زايد
البقاء والدوام لله وحده".

ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى

المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".

ونعى عدد كبير من الفنانين، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى حيث كتبت أيتن عامر عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" الله يرحمك و يغفر لك وربنا يصبر ناهد ومحمد وحبايبها كلهم والعائلة الكريمة"، كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".










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