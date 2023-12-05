طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان.. أكلة مغذية وطعمها حلو

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- Youm7) تعتبر السبانخ من الخضراوات الشتوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ليالي الشتاء الباردة، وتعتبر من أفضل الأطباق التي يمكن تقديمها على سفرتك، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات المغذية التي تمد الجسم بالدفء.
لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان على طريقة الشيف مي صيام، أيضًا يمكن تقديمها مع أطباق الأرز، واللحوم على حسب الرغبة ويمكن أن تقدم طبق بمفردها، يمكن أيضًا تقديمها في العزائم الكبيرة أوعلى سفرة أولادك في الغداء.
السبانخ بالرمان طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان: المكونات:
حزمة من السبانخ
حزمة من الكزبرة
4 فصوص ثوم مهروس
ملعقتين دبس رمان
رمان للتقديم
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيرة سماق
زبدة
طريقة تحضير السبانخ بدبس الرمان:
حضري إناء مناسب به القليل من الماء وضعيه على نار حتي الغليان
ثم قومي بإضافة السبانخ المقطعة ويترك يغلي 5 دقائق على النار، ثم تصفي السبانخ
ثم حضري إناء اخر وضعي فيه
الزبدة والزيت و يشوح الثوم حتي تظهر رائحته
ثم ضعي الكزبرة الخضراء المقطعة صغير وتقلب جيدا
ثم ضعي السبانخ و تقلب
ثم ضعي الملح والفلفل ودبس الرمان و يقلب
يترك دقيتين على نار حتي يتشرب الجميع معا
ثم ضعي حبات الرمان على وجه و يقدم
طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان
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