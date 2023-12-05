طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان.. أكلة مغذية وطعمها حلو

MENAFN - Youm7) تعتبر السبانخ من الخضراوات الشتوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ليالي الشتاء الباردة، وتعتبر من أفضل الأطباق التي يمكن تقديمها على سفرتك، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات المغذية التي تمد الجسم بالدفء.

لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان على طريقة الشيف مي صيام، أيضًا يمكن تقديمها مع أطباق الأرز، واللحوم على حسب الرغبة ويمكن أن تقدم طبق بمفردها، يمكن أيضًا تقديمها في العزائم الكبيرة أوعلى سفرة أولادك في الغداء.

السبانخ بالرمان طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان: المكونات:

حزمة من السبانخ

حزمة من الكزبرة

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقتين دبس رمان

رمان للتقديم

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة سماق

زبدة

طريقة تحضير السبانخ بدبس الرمان:

حضري إناء مناسب به القليل من الماء وضعيه على نار حتي الغليان

ثم قومي بإضافة السبانخ المقطعة ويترك يغلي 5 دقائق على النار، ثم تصفي السبانخ

ثم حضري إناء اخر وضعي فيه

الزبدة والزيت و يشوح الثوم حتي تظهر رائحته



ثم ضعي الكزبرة الخضراء المقطعة صغير وتقلب جيدا

ثم ضعي السبانخ و تقلب

ثم ضعي الملح والفلفل ودبس الرمان و يقلب

يترك دقيتين على نار حتي يتشرب الجميع معا

ثم ضعي حبات الرمان على وجه و يقدم

طريقة عمل السبانخ بدبس الرمان



