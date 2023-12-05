كيفية تنظيف الملابس الشتوية.. للحفاظ عليها

MENAFN - Youm7) تحتاح ملابس الشتاء إلى عناية أكثر من غيرها، كونها متنوعة الأحجام والثقل والملمس، كما أن منها باهظة الثمن، لذلك تحتاج طرق تخزين مختلفة وطرق تنظيف أخرى خاصة للحفاظ عليها، لذلك نقدك في السطور التالية نصائح للحفاظ على الملابس الشتوية وتنظيفها بشكل صحيح، يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقًا لما نشره موقع" hello"

ملابس شتوية قراءة تعليمات العناية

تحقق دائمًا من تعليمات العناية الموجودة على ملصق الرعاية الملحق بالملابس. قد تحتاج بعض الملابس الشتوية إلى رعاية خاصة مثل التنظيف الجاف أو الغسيل اليدوي.

فصل الملابس

قبل غسل الملابس الشتوية، فصلها حسب الألوان والأقمشة المختلفة. قد تحتاج بعض الملابس إلى غسيل منفصل لتجنب التلويث أو التلف المحتمل.

التحقق من الجيوب

تأكد من فحص جيوب الملابس للتأكد من عدم وجود أي أشياء صغيرة مثل النقود أو الأقلام قبل وضعها في الغسالة. قد يتسبب وجود هذه الأشياء في تلف الملابس أو الغسالة.

غسيل الأقمشة الدقيقة

إذا كان لديك ملابس شتوية مصنوعة من أقمشة دقيقة مثل الصوف أو الكشمير، يُفضل غسلها يدويًا. استخدم ماء فاتر ومنظفًا للصوف أو الأقمشة الدقيقة واملأ الحوض بالماء واترك الملابس تنقع لبضع دقائق قبل الشطف بلطف.

اختيار دورة الغسيل المناسبة

عند استخدام الغسالة، اختر دورة الغسيل المناسبة لنوع الملابس. استخدم مسحوق الغسيل المناسب واتبع التعليمات الموجودة على العبوة.

التجفيف الصحيح

قد تحتاج بعض الملابس الشتوية إلى التجفيف بطريقة خاصة. تعليق الملابس الصوفية والكشمير للتجفيف على حامل ذو شبكة أفقية يساعد في الحفاظ على شكلها الأصلي. قد تحتاج بعض الملابس إلى التجفيف على الرف أو الشمس المباشرة.

من الضروري أن تعتني بالملابس الشتوية بشكل جيد للحفاظ على جودتها ومظهرها. قد تحتاج بعض الملابس إلى تنذكر عناية إضافية مثل التنظيف الجاف أو إزالة البقع المستعصية يمكن أن تتطلب مساعدة من محترفي العناية بالملابس. لذا، قد تكون مناسبة استشارة خبير في مجال العناية بالملابس لتلقي النصائح الخاصة بنوعية ومكونات الملابس الشتوية التي تمتلكينها.

غسيل المسلابس الشتوية



