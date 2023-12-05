كيفية تنظيف الملابس الشتوية.. للحفاظ عليها

(MENAFN
- Youm7) تحتاح ملابس الشتاء إلى عناية أكثر من غيرها، كونها متنوعة الأحجام والثقل والملمس، كما أن منها باهظة الثمن، لذلك تحتاج طرق تخزين مختلفة وطرق تنظيف أخرى خاصة للحفاظ عليها، لذلك نقدك في السطور التالية نصائح للحفاظ على الملابس الشتوية وتنظيفها بشكل صحيح، يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقًا لما نشره موقع" hello"
ملابس شتوية قراءة تعليمات العناية
تحقق دائمًا من تعليمات العناية الموجودة على ملصق الرعاية الملحق بالملابس. قد تحتاج بعض الملابس الشتوية إلى رعاية خاصة مثل التنظيف الجاف أو الغسيل اليدوي.
فصل الملابس
قبل غسل الملابس الشتوية، فصلها حسب الألوان والأقمشة المختلفة. قد تحتاج بعض الملابس إلى غسيل منفصل لتجنب التلويث أو التلف المحتمل.
التحقق من الجيوب
تأكد من فحص جيوب الملابس للتأكد من عدم وجود أي أشياء صغيرة مثل النقود أو الأقلام قبل وضعها في الغسالة. قد يتسبب وجود هذه الأشياء في تلف الملابس أو الغسالة.
غسيل الأقمشة الدقيقة
إذا كان لديك ملابس شتوية مصنوعة من أقمشة دقيقة مثل الصوف أو الكشمير، يُفضل غسلها يدويًا. استخدم ماء فاتر ومنظفًا للصوف أو الأقمشة الدقيقة واملأ الحوض بالماء واترك الملابس تنقع لبضع دقائق قبل الشطف بلطف.
اختيار دورة الغسيل المناسبة
عند استخدام الغسالة، اختر دورة الغسيل المناسبة لنوع الملابس. استخدم مسحوق الغسيل المناسب واتبع التعليمات الموجودة على العبوة.
التجفيف الصحيح
قد تحتاج بعض الملابس الشتوية إلى التجفيف بطريقة خاصة. تعليق الملابس الصوفية والكشمير للتجفيف على حامل ذو شبكة أفقية يساعد في الحفاظ على شكلها الأصلي. قد تحتاج بعض الملابس إلى التجفيف على الرف أو الشمس المباشرة.
من الضروري أن تعتني بالملابس الشتوية بشكل جيد للحفاظ على جودتها ومظهرها. قد تحتاج بعض الملابس إلى تنذكر عناية إضافية مثل التنظيف الجاف أو إزالة البقع المستعصية يمكن أن تتطلب مساعدة من محترفي العناية بالملابس. لذا، قد تكون مناسبة استشارة خبير في مجال العناية بالملابس لتلقي النصائح الخاصة بنوعية ومكونات الملابس الشتوية التي تمتلكينها.
غسيل المسلابس الشتوية
MENAFN05122023000132011024ID1107537191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.