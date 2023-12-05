مرحاض ذكى يشتعل بالنيران أثناء استخدامه فى الصين

(MENAFN
- Youm7) تمكن رجل صينى بالكاد من الخروج من مرحاضه الذكى بعد أن بدأ الدخان يخرج من المرحاض واشتعلت النيران فى كل شيء، حيث نشرت صحيفة Yangtze Evening News مؤخرا قصة رجل من مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، الذى سجل احتراق مرحاضه الذكى بعد حدوث ماس كهربائى مشتبه به، ووقع الحادث فى 10 نوفمبر الماضى، بينما كان الرجل يستخدم المرحاض، فى البداية، كانت هناك رائحة دخان، ثم بدأت أعمدة الدخان الأبيض تتصاعد من حوض المرحاض، وأخيراً، بمجرد نهوض الرجل من المرحاض، اشتعلت النيران فى المرحاض الذكى، وتظهر الصور التى التقطها الرجل المصدوم أنه لم يكن لديه الوقت حتى لارتداء سرواله القصير قبل أن يبدأ المرحاض فى الاحتراق.
النيران تشتعل فى المرحاض
ولم يتم الكشف عن سبب الحادث، لكن المالك يشتبه فى أن ماسا كهربائيا هو الذى أشعل النار، تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة فى أغسطس من العام الماضى، عندما استيقظ رجل فى ليشوى بمقاطعة تشجيانغ، على رائحة الدخان القوية ليجد مرحاضه الذكى محترقًا فى الحمام، وفى أغسطس من هذا العام، فى مقاطعة شيبينغ، قويتشو، حيث اشتعلت النيران فى المرحاض الذكى الخاص برجل آخر دون سبب واضح.
المرحاض بعداحتراقه
تُعرف اليابان منذ فترة طويلة بأنها أكبر سوق للمراحيض الذكية فى العالم على الرغم من أن المراحيض الذكية تم اختراعها بالفعل فى الولايات المتحدة فى عام 1964 إلا أن الصين تلحق بالركب بسرعة، وتشهد المراحيض الذكية المنتجة محليًا مبيعات قوية، وذلك لسبب وجيه، وتتمتع المراحيض الذكية ببعض المزايا الواضحة، مثل التنظيف التلقائى، وتدفئة مقاعد المراحيض، والحفاظ على المياه، ووظيفة التنظيف الذاتى، وما إلى ذلك، ولكن هناك بعض الأماكن التى يمكن أن يمثل فيها الكثير من التكنولوجيا مشكلة، ويبدو أن المرحاض هو أحد هذه الأماكن.
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