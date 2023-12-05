مرحاض ذكى يشتعل بالنيران أثناء استخدامه فى الصين

MENAFN - Youm7) تمكن رجل صينى بالكاد من الخروج من مرحاضه الذكى بعد أن بدأ الدخان يخرج من المرحاض واشتعلت النيران فى كل شيء، حيث نشرت صحيفة Yangtze Evening News مؤخرا قصة رجل من مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، الذى سجل احتراق مرحاضه الذكى بعد حدوث ماس كهربائى مشتبه به، ووقع الحادث فى 10 نوفمبر الماضى، بينما كان الرجل يستخدم المرحاض، فى البداية، كانت هناك رائحة دخان، ثم بدأت أعمدة الدخان الأبيض تتصاعد من حوض المرحاض، وأخيراً، بمجرد نهوض الرجل من المرحاض، اشتعلت النيران فى المرحاض الذكى، وتظهر الصور التى التقطها الرجل المصدوم أنه لم يكن لديه الوقت حتى لارتداء سرواله القصير قبل أن يبدأ المرحاض فى الاحتراق.

النيران تشتعل فى المرحاض





ولم يتم الكشف عن سبب الحادث، لكن المالك يشتبه فى أن ماسا كهربائيا هو الذى أشعل النار، تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة فى أغسطس من العام الماضى، عندما استيقظ رجل فى ليشوى بمقاطعة تشجيانغ، على رائحة الدخان القوية ليجد مرحاضه الذكى محترقًا فى الحمام، وفى أغسطس من هذا العام، فى مقاطعة شيبينغ، قويتشو، حيث اشتعلت النيران فى المرحاض الذكى الخاص برجل آخر دون سبب واضح.

المرحاض بعداحتراقه





تُعرف اليابان منذ فترة طويلة بأنها أكبر سوق للمراحيض الذكية فى العالم على الرغم من أن المراحيض الذكية تم اختراعها بالفعل فى الولايات المتحدة فى عام 1964 إلا أن الصين تلحق بالركب بسرعة، وتشهد المراحيض الذكية المنتجة محليًا مبيعات قوية، وذلك لسبب وجيه، وتتمتع المراحيض الذكية ببعض المزايا الواضحة، مثل التنظيف التلقائى، وتدفئة مقاعد المراحيض، والحفاظ على المياه، ووظيفة التنظيف الذاتى، وما إلى ذلك، ولكن هناك بعض الأماكن التى يمكن أن يمثل فيها الكثير من التكنولوجيا مشكلة، ويبدو أن المرحاض هو أحد هذه الأماكن.