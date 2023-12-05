بلاش شامبو وقللى من التوتر.. اتعلمى تحافظى على شعرك وترطبيه في الشتاء

(MENAFN
- Youm7) مع دخول فصل الشتاء قد تتعرض النساء لمشاكل صحية عديدة منها جفاف البشرة والشعر ويسبب الهواء البارد تجعيد الشعر وتساقطه، ولكى تتجنبى هذه المشاكل يقدم اليوم السابع باتباع بعض النصائح وفقًا لما ذكره موقع stylecraze
وهى:
-اهتمى بأكلك
الأكل الصحي ضروري لجسمك وشعرك وبشرتك، حاولى أن تقللين من تناول الأطعمة السيئة، مثل الأطعمة المصنعة والسريعة، واهتمى بتناول الأسماك والفواكه والخضروات.
- دلكى فروة رأسك
الجميع يحبون جلسات التدليك، والآن لديك سبب مقنع
للحصول على المزيد منها. فكانت هناك دراسة وجدت أن التدليك لمدة أربع دقائق كل يوم يزيد من كثافة الشعر خلال 24 يومًا، وسيجعل شعرك يبدو أكثر صحة بشكل عام، يمكن أن تتم إدارتها ذاتيًا، أو يمكنك أن تطلب من صديق أو شريك القيام بذلك
- قللى من التوتر
التوتر الزائد عن حده يعرضك لمشاكل عديدة نفسية وجسدية، وتؤثر على جمال شعرك وبشرتك لذلك حاولى أن تقللى من التوتر واهتمى بممارسة الرياضة والطعام الصحى أو الذهاب لجلسات التدليك والساونا، فهى تساعد على رفع الحالة المزاجية، وقد ثبت أن جلسة واحدة لمدة 20 دقيقة في الأسبوع لها تأثير إيجابي.
- قللى من كمية الشامبو
على الرغم من أنه قد يبدو من غيرالبديهي التقليل من استخدام الشامبو، إلا أنها في الواقع نصيحة مهمة لأن شعرك ينتج الزيوت بشكل طبيعي، تقوم هذه الزيوت بتغطية شعرك بشكل طبيعي وحمايته من العوامل البيئية، مثل الهواء الجاف والإكثار من الشامبو فى الشتاء سوف يؤثر على جودة الزيوت، لذلكى قللى من كمية الشامبو التى تستخدميها أثناء غسل الشعر.
- اهتمى بالزيوت الطبيعية
هناك العديد من الزيوت الطبيعية المختلفة والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية مختلفة على الشعر، من الأفضل لمنع الأضرارالناجمة عن هواء الشتاء الجاف هو استخدام زيت الجوجوبا، لإنه يضيف الرطوبة والمواد المغذية مباشرة إلى شعرك، كما ينصح باستخدام زيت الزيتون وزيت الجرجير.
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