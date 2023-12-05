بلاش شامبو وقللى من التوتر.. اتعلمى تحافظى على شعرك وترطبيه في الشتاء

MENAFN - Youm7) مع دخول فصل الشتاء قد تتعرض النساء لمشاكل صحية عديدة منها جفاف البشرة والشعر ويسبب الهواء البارد تجعيد الشعر وتساقطه، ولكى تتجنبى هذه المشاكل يقدم اليوم السابع باتباع بعض النصائح وفقًا لما ذكره موقع stylecrazeوهى:

-اهتمى بأكلك

الأكل الصحي ضروري لجسمك وشعرك وبشرتك، حاولى أن تقللين من تناول الأطعمة السيئة، مثل الأطعمة المصنعة والسريعة، واهتمى بتناول الأسماك والفواكه والخضروات.







- دلكى فروة رأسك

الجميع يحبون جلسات التدليك، والآن لديك سبب مقنع

للحصول على المزيد منها. فكانت هناك دراسة وجدت أن التدليك لمدة أربع دقائق كل يوم يزيد من كثافة الشعر خلال 24 يومًا، وسيجعل شعرك يبدو أكثر صحة بشكل عام، يمكن أن تتم إدارتها ذاتيًا، أو يمكنك أن تطلب من صديق أو شريك القيام بذلك

- قللى من التوتر

التوتر الزائد عن حده يعرضك لمشاكل عديدة نفسية وجسدية، وتؤثر على جمال شعرك وبشرتك لذلك حاولى أن تقللى من التوتر واهتمى بممارسة الرياضة والطعام الصحى أو الذهاب لجلسات التدليك والساونا، فهى تساعد على رفع الحالة المزاجية، وقد ثبت أن جلسة واحدة لمدة 20 دقيقة في الأسبوع لها تأثير إيجابي.







- قللى من كمية الشامبو

على الرغم من أنه قد يبدو من غيرالبديهي التقليل من استخدام الشامبو، إلا أنها في الواقع نصيحة مهمة لأن شعرك ينتج الزيوت بشكل طبيعي، تقوم هذه الزيوت بتغطية شعرك بشكل طبيعي وحمايته من العوامل البيئية، مثل الهواء الجاف والإكثار من الشامبو فى الشتاء سوف يؤثر على جودة الزيوت، لذلكى قللى من كمية الشامبو التى تستخدميها أثناء غسل الشعر.







- اهتمى بالزيوت الطبيعية

هناك العديد من الزيوت الطبيعية المختلفة والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية مختلفة على الشعر، من الأفضل لمنع الأضرارالناجمة عن هواء الشتاء الجاف هو استخدام زيت الجوجوبا، لإنه يضيف الرطوبة والمواد المغذية مباشرة إلى شعرك، كما ينصح باستخدام زيت الزيتون وزيت الجرجير.