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الإسكان: إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا

12/5/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Youm7) صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا، حيث تتراوح مساحات الوحدات ما بين ( 106م٢ : 118م٢)، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.



ويأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح 144 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين 208 متقدمين، وتم شراء 380 كراسة شروط، مضيفاً أنه سيتم عمل طرح تكميلي للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، ويرغبون في حجز وحدة سكنية، على أن تتم تلك القرعة في القريب العاجل بعد ملء نموذج بجهاز المدينة.



جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.












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