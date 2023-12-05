Tuesday, 05 December 2023 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس إدارة المصرية للاتصالات يعتمد موازنة 2024 بنمو متوقع في الإيرادات

12/5/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشركة المصرية للاتصالا ، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة للشركة المصرية للاتصالات وشركاتها المتكاملة تشغيليًا لعام 2024، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية متوسطة، وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاكات في أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعنيات بعد استبعاد تكلفة التراخيص.



قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات :"نتوقع أن يعكس عام 2024 آخر من النمو المستمر للمصرية للاتصالات، ونسعى لاقتناص العديد من الفرص المتنوعة واتخاذ المزيد من الخطوات الاستراتيجية التي تدعم وضعنا كأحد المشغلين الرئيسين في سوق الاتصالات المحلي".



أضاف :"من المتوقع أن تظل إيرادات خدمات البيانات عنصرًا رئيسيًا في إيرادات الشركة ولكننا نتوقع زيادة في إيراداتنا الدولية بالعملات الأجنبية لدعم موقفنا المالي وكذلك التحوط من التغيرات في أسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سنقوم بالتوسع في خدماتنا ومنتجاتنا المختلفة مثلما تم مؤخرا بإضافة منتجات في المنصات والأنظمة المحلية والدولية ( WE Gold and WE Connect)، وكذلك نتوقع أن تحصل على حصة أكبر من السوق وتحسن في الأداء التشغيلي، حيث سيدعمنا ذلك في تحقيق تدفقات نقدية أفضل مما يساعدنا على تحقيق صافي تدفقات نقدية حرة إيجابية للشركة في عام 2024،".



وتابع :"كما سنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية لتوفير شبكات مرنة وآمنة لضمان التوسع في الأعمال تجنبا للضغط والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد، وإن أحد أهم أهدافنا هي تعظيم قيمة أصولنا المتميزة والفريدة على سبيل المثال مراكز البيانات وأبراج المحمول من خلال استراتيجيات تمويل مبتكرة قد تتضمن تمويل من رأس المال، بينما مستمرين في توصيل خدماتنا للجميع".



وذكر كما سنسعى إلى اكتشاف المزيد من الفرص للمشاركة في المشروعات القومية تزامنا مع الاتجاه القومي ورؤية الدولة 2030 نحو التحول الرقمي بجانب الاستمرار على تعظيم العائد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بما يعظم عوائد السادة المساهمين.












MENAFN05122023000132011024ID1107537185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث