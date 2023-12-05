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بتروتريد توضح أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز للمنازل

12/5/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "أهم
الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى:



1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) .



2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك .



3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .



4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال .



5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).



6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).



7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + ايصال المساهمة في شبكة الغاز مسددة
بالجهاز).



ملحوظة : هذا مع الاطلاع على أصول صور المستندات السابق ذكرها بعالية.




















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