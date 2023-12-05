بتروتريد توضح أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز للمنازل

(MENAFN
- Youm7) نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "أهم
الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى:
1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) .
2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك .
3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .
4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال .
5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).
6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).
7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + ايصال المساهمة في شبكة الغاز مسددة
بالجهاز).
ملحوظة : هذا مع الاطلاع على أصول صور المستندات السابق ذكرها بعالية.
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