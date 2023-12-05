Tuesday, 05 December 2023 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لوحات فنانين عالميين سرقت وعثر عليها بعد سنوات فى المراحيض والشوارع

12/5/2023 4:29:53 AM
(MENAFN- Youm7) تتعرض الكثير من اللوحات الفنية للسرقة من المتاحف العالمية، ومنها ما يمكن العثور عليه سريعًا وفى وقت قصير ومنها ما تظل لأكثر من 20 عامًا أو اكثر، ومن المواقف التى تعد طريفة هو العثور على لوحات لكبار الفنانين العالميين فى أماكن غير متوقعة مثل المرحاض وهو أمر حدث بالفعل مع عدد من اللوحات والتى نستعرضها خلال السطور المقبلة.


لوحة فان جوخ
فى معرض ويتوورث في مانشستر، تم سرقة إحدى لوحات الفنان العالمى فان جوخ ولم يعرف عنها شيئًا، إلا بعد 20 عاما، عقب بلاغ هاتفى، بالإبلاغ عن مكان اللوحة فى إحدى المراحيض العامة ولم يتم توجيه الاتهام إلى أحد بتهمة السرقة.



وقد عاش فنسنت فان جوخ حياة مضطربة، وكانت مليئة بالمصاعب والمشاكل النفسية، ولد في 30 مارس لعام 1853 بجروت زندرت بهولندا، تعلم الفرنسية والألمانية والإنجليزية بجانب لغته الأم الهولندية، وقام فان جوخ بزيارة لندن في 1873 حيث أعجب بالثقافة الإنجليزية وأصبح من محبي كتابات تشارلز ديكنز وجورج إليوت.


لوحة بيكاسو
كما عثرت الشرطة الرومانية على لوحة مسروقة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تساوي مئات آلاف الدولارات، وأكدت هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا
آنذاك أن قوات الشرطة عثرت على لوحة"hed of Harlequin" المسروقة من متحف روتردام عام 2012 في إحدى الشوارع الرومانية.



ولم تفصح الهيئة عن الكثير من المعلومات حول الموضوع بعد، إلا أنها أكدت أن مواطنين هولنديين عثرا على اللوحة بالصدفة أثناء زيارة لهما إلى رومانيا، وقاما بإبلاغ سفارة بلادهما هناك، لتقوم الأخيرة بإبلاغ الشرطة التي سارعت بمصادرة اللوحة، وطلبت من الخبراء التأكد مما إذا كانت هي نفسها الأصلية التي فقدت منذ 6 أعوام تقريبا.














MENAFN05122023000132011024ID1107537183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث