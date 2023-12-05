لوحات فنانين عالميين سرقت وعثر عليها بعد سنوات فى المراحيض والشوارع

(MENAFN
- Youm7) تتعرض الكثير من اللوحات الفنية للسرقة من المتاحف العالمية، ومنها ما يمكن العثور عليه سريعًا وفى وقت قصير ومنها ما تظل لأكثر من 20 عامًا أو اكثر، ومن المواقف التى تعد طريفة هو العثور على لوحات لكبار الفنانين العالميين فى أماكن غير متوقعة مثل المرحاض وهو أمر حدث بالفعل مع عدد من اللوحات والتى نستعرضها خلال السطور المقبلة.
لوحة فان جوخ
فى معرض ويتوورث في مانشستر، تم سرقة إحدى لوحات الفنان العالمى فان جوخ ولم يعرف عنها شيئًا، إلا بعد 20 عاما، عقب بلاغ هاتفى، بالإبلاغ عن مكان اللوحة فى إحدى المراحيض العامة ولم يتم توجيه الاتهام إلى أحد بتهمة السرقة.
وقد عاش فنسنت فان جوخ حياة مضطربة، وكانت مليئة بالمصاعب والمشاكل النفسية، ولد في 30 مارس لعام 1853 بجروت زندرت بهولندا، تعلم الفرنسية والألمانية والإنجليزية بجانب لغته الأم الهولندية، وقام فان جوخ بزيارة لندن في 1873 حيث أعجب بالثقافة الإنجليزية وأصبح من محبي كتابات تشارلز ديكنز وجورج إليوت.
لوحة بيكاسو
كما عثرت الشرطة الرومانية على لوحة مسروقة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تساوي مئات آلاف الدولارات، وأكدت هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا
آنذاك أن قوات الشرطة عثرت على لوحة"hed of Harlequin" المسروقة من متحف روتردام عام 2012 في إحدى الشوارع الرومانية.
ولم تفصح الهيئة عن الكثير من المعلومات حول الموضوع بعد، إلا أنها أكدت أن مواطنين هولنديين عثرا على اللوحة بالصدفة أثناء زيارة لهما إلى رومانيا، وقاما بإبلاغ سفارة بلادهما هناك، لتقوم الأخيرة بإبلاغ الشرطة التي سارعت بمصادرة اللوحة، وطلبت من الخبراء التأكد مما إذا كانت هي نفسها الأصلية التي فقدت منذ 6 أعوام تقريبا.
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