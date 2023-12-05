شاهد.. لوحة جنائزية للملك الفرعوني سمر خت آخر حكام الأسرة الأولى

MENAFN - Youm7) تميزت المقابر الملكية فى عصر الأسرتين الأولى والثانية بكتل أو لوحات حجرية تحمل اسم الملك المتوفى، وتعد هذه اللوحات الجنائزية باكورة تقليد قديم لتمييز مقابر النخبة ولتخليد ذكرى المتوفى.

اللوحة الجنائزية

ونشاهد اليوم من مقتنيات المتحف المصري بالتحري لوحة جنائزية للملك سمر خت وريث الملك دن وآخر حكام الاسرة الأولى واسمه يعني "رفيق المجتمع المقدس"، وهو مكتوب داخل إطار مستطيل يدعى "سرخ"، وهو عنصر زخرفى يجمع بين واجهة القصر ومنظر من أعلى للبهو الملكى، يجلس أعلى الإطار الصقر حورس المعبود المرتبط بالملكية.

تعرض هذه اللوحة بقاعة 43 أرضي بالمتحف المصري "الأسرة الأولى عهد الملك سِمِر، خِت)، حوالي عام (2807-2800 ق.م) ، أبيدوس، أم القعاب، شست.

وكانت اللوحات الجنائزية توضع بالمقاصير والمقابر وتعتبر ذات غرض جنائزى يؤكد نسب المقبرة إلى صاحبها وهى بمثابة الضريح الذى يحوى المتوفى اسماً وشكلاً.

المتحف المصرى بالتحرير يقع بقلب القاهرة، ويضم أكبر مجموعة من آثار مصر القديمة، حيث يحتوى على أكثر من 136 ألف أثر فرعونى، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآثار الموجودة فى مخازنه.

أما عن مقتنياته فيتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصور المومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون"، كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، وتمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.