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أستراليا تستكشف مصر القديمة بواسطة كتاب الموتى والتوابيت وحجر رشيد

12/5/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) يطلق المتحف الوطني الأسترالى معرضًا بعنوان "اكتشاف مصر القديم " للآثار يستكشف المعتقدات الدينية والحياة اليومية على طول نهر النيل والرحلة المثيرة إلى الحياة الآخرة الأبدية.

ويطرح المعرض للزوار فرصة مشاهدة التوابيت المزخرفة بشكل معقد ومقتطفات من كتاب الموتى والأعمال الفنية المذهلة والمجوهرات والمنحوتات إلى جانب المصنوعات اليدوية اليومية بما في ذلك الفخار المنزلي وأشياء للعبادة ولعبة لوحية قديمة.

يستكشف معرض "اكتشاف مصر القديمة" المعتقدات الدينية والحياة اليومية على طول نهر النيل والرحلة المثيرة إلى الحياة الآخرة الأبدية ويركز المعرض على تاريخ الاكتشافات الأثرية التى أعطت للعالم صورة واضحة المعالم عن مصر الفرعونية، ويدعو الزوار إلى النظر في دور المتاحف في العمل مع المجتمعات المصرية لتوثيق وعرض الثقافات القديمة التى ازدهرت على ضفاف نهر النيل.

ويطرح المعرض فرصة استكشاف اللحظات الرئيسية مثل اكتشاف حجر رشيد أثناء حملة نابليون الفرنسية على مصر واكتشاف قبر الفرعون الشاب توت عنخ آمون بما صاحبه من جدل جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الأثرية على مدار عقود، بما في ذلك في مناطق الدفن القديمة في سقارة.

ويُعرض اكتشاف مصر القديمة في المتحف الوطني الأسترالي في الفترة من 15 ديسمبر 2023 إلى 8 سبتمبر 2024.







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