أستراليا تستكشف مصر القديمة بواسطة كتاب الموتى والتوابيت وحجر رشيد

(MENAFN
- Youm7) يطلق المتحف الوطني الأسترالى معرضًا بعنوان "اكتشاف مصر القديم " للآثار يستكشف المعتقدات الدينية والحياة اليومية على طول نهر النيل والرحلة المثيرة إلى الحياة الآخرة الأبدية.
ويطرح المعرض للزوار فرصة مشاهدة التوابيت المزخرفة بشكل معقد ومقتطفات من كتاب الموتى والأعمال الفنية المذهلة والمجوهرات والمنحوتات إلى جانب المصنوعات اليدوية اليومية بما في ذلك الفخار المنزلي وأشياء للعبادة ولعبة لوحية قديمة.
يستكشف معرض "اكتشاف مصر القديمة" المعتقدات الدينية والحياة اليومية على طول نهر النيل والرحلة المثيرة إلى الحياة الآخرة الأبدية ويركز المعرض على تاريخ الاكتشافات الأثرية التى أعطت للعالم صورة واضحة المعالم عن مصر الفرعونية، ويدعو الزوار إلى النظر في دور المتاحف في العمل مع المجتمعات المصرية لتوثيق وعرض الثقافات القديمة التى ازدهرت على ضفاف نهر النيل.
ويطرح المعرض فرصة استكشاف اللحظات الرئيسية مثل اكتشاف حجر رشيد أثناء حملة نابليون الفرنسية على مصر واكتشاف قبر الفرعون الشاب توت عنخ آمون بما صاحبه من جدل جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الأثرية على مدار عقود، بما في ذلك في مناطق الدفن القديمة في سقارة.
ويُعرض اكتشاف مصر القديمة في المتحف الوطني الأسترالي في الفترة من 15 ديسمبر 2023 إلى 8 سبتمبر 2024.
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