فواديسواف ريمونت أديب بولندى نال نوبل.. ما الرواية التي منحته الجائزة؟

MENAFN - Youm7) فواديسواف ريمونت أديب بولندى له عدد كبير من الروايات والتي نال عنها جائزة نوبل فى الأدب، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر من عام 1925م،حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1924م وخلال السطور المقبلة نستعرض لمحة من حياته ومشواره في الإبداع.

فواديسواف ريمونت

ولد ريمونت في قرية كوبيل فيلكي بوسط بولندا فى عام 1867 وكانت واقعة تحت السيطرة الروسية في تلك الوقت، وتعلم القراءة والكتابة على يد قس محلى فى القرية، ليرحل بعد ذلك إلى وارسو حيث حصل على دبلوم الفنون.

وخلال مسيرته عمل في عدة مجالات منها عمله في الفرق العسكرية كممثل متجول ثم كعامل في السكك الحديدية، استقر بعدها في وارسو، ليقرر وقتها التفرغ التام للكتابة، ولكن لم يلتزم بما قرره إذ أنه بجوار كتاباته، عمل مراسل لأحدى الصحف وزار العديد من العواصم الأوربية كبرلين وبروكسل ولندن وسافر إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وخلال إحدى رحلاته في الولايات المتحدة الأمريكية تعرض لحادث فى عام 1900 مما أثر على صحته طيلة حياته.

أثرى ريمونت المكتبة العالمية بالعديد من الأعمال الأدبية فكان له العديد من الروايات والقصص من أبرزها "الموت" وهي قصة قصيرة نشرها عام 1893م، و"الصينية" المنشورة عام 1894، وروايات "المهرجون, الخفاش" عام 1797م التي يصف فيها الفترة التي اتحدت فيها بولندا مع ليتوانيا، إلى جانب "الفلاحون" وهى الرواية التى نال عنها جائزة نوبل، التى نشرها عام 1904 وكتبها أثناء إقامته في نورماندي، ومن رواياته الأخرى المشهورة.