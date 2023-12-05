الكونت دى مونت كريستو والفرسان الثلاثة.. روائع ألكسندر دوماس

MENAFN - Youm7) تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الفرنسى الشهير ألكسندر دوم ، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر من عام 1870م، بعد رحلة طويلة في عالم الأدب، أثرى من خلالها المكتبة العالمية بالعديد من الروايات، نُشرت العديد من رواياته التي تتميز بحس المغامرة على شكل سلاسل أدبية في البداية،وهو ما نستعرضه عبر السطور المقبلة.





رواية "الكونت دى مونت كريستو"

رواية "الكونت دى مونت كريستو" تعد واحدة من أشهر الروايات العالمية، التى اكتملت فى عام 1844، والتي تحولت إلى أيقونة عالمية تدور حول الانتقام.





وتدور الرواية، حسبما ذكرت صفحة الأدب العالمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول السفينة فرعون التى ترسو في مرفأ مرسيليا بأمان، يكافئ مالكها البحار الشاب إدموند دونتيس "شاب في الثامنة عشر من عمره رقيق وطيب له عينان سوداوان كشعره كان منظره بسيطاً ولكنه واثق من نفسه" الذي تولى قيادتها بعد وفاة ربانها لوكلير ويعينه مكانه.



ويبدو أن الحظ يبتسم لهذا الشاب إذ حصل على ترقية لا يحلم بها واستطاع في تلك الآونة أن يحسّن وضعه المالي ويطلب يد حبيبته مرسيدس التي كانت تنتظر عودته بفارغ الصبر، لكن هذه الترقية توغر صدور ثلاثة من أصحابه، ويقترب يوم الزفاف ويجتمع الثلاثة ويخبر احدهم رفيقيه أن دونتيس عمل بوصية الكابتن المتوفى ليوصل رسالة الى مارشال منفي مع نابليون في جزيرة آلبا وأن نابليون طلب إليه أن يوصل رسالة الى أحد رجاله المخلصين في مرسيليا، فقبل ادموند وهكذا وبدون قصد أصبح صديقاً للإمبراطور نابليون وعدواً للويس الثامن عشر والملكيين، وتتوالى الأحداث.

رواية الكونت دى مونت كريستو









رواية "الفرسان الثلاثة"

رواية "الفرسان الثلاثة"، وتحكى مغامرات شاب يدعى "دارتانيان" يترك البيت على أمل أن يصبح فارسا، وخلافا لما يوحى به العنوان فإن دارتانيان ليس أحد الفرسان الثلاثة، فأولئك فى الحقيقة هم أصدقاؤه آثوس وبورثوس وأراميس، ثلاثة فرسان وأصدقاء متلازمون يعيشون حسب عقيدة ومبدأ أن "الفرد من أجل الجميع، والجميع من أجل الفرد".



تبدأ القصة فى عام 1625 وتروى أنه وقع حادث فى قرية فرنسية "مونج" وكان الذعر والخوف يعم المكان نتيجة للصراع الدامى المستمر بين حكام فرنسا ونبلائها، وبعد اغتيال والده، صعد على عرش فرنسا الملك لويس الثالث عشر، الذى كان فى صراع مع الكاردينال "ريشيليو" مستشار الملك، الذى كان يخطط سرا للاستيلاء على الحكم، عن طريق تلويث سمعة الملكة "آن"، وفى غمرة هذه الاحداث والفوضى ظهر"دارتانيان" وهوشاب شجاع فى الثامنة عشرة من عمره.



وعن معرفة دارتانيان بالفرسان الثلاثة، جاء من خلال تشاجره مع ثلاثة فرسان في الطريق وبعد أن اشتد الشجار دعوه إلى مبارزة في اليوم التالي عند الظهيرة، ولمدة ثلاث ساعات متواصلة، وفعلًا استعد دارتانيان لتلك المبارزة وكان جازمًا بأنَّه سوف يلقى حتفه على أيدي أولئك الفرسان، وقبل المبارزة حضر فرسان الكاردينال، وحذروا الفرسان ودارتانيان من الدخول في مبارزة لأنَّ الملك كان قد منع تلك المبارزات.

رواية الفرسان الثلاثة









"الرجل ذو القناع الحديدى"

رواية "الرجل ذو القناع الحديدي" تعتبر خاتمة قصة الفرسان الثلاثة، وتدور حول السجين الغامض المحبوس خلف قناع من الحديد فى سجون الملك، وقد تحول العمل إلى فيلم سينمائى فى العام 1998م من بطولة النجم ليوناردو دى كابريو.

الرجل ذو القناع الحديدى







