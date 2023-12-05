تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث جهاز أبل لآخر إصدار

MENAFN - Youm7) أصدرت شركة Apple الأسبوع الماضي نظام التشغيل iOS 17.1.2، ولم تكن هناك ميزات جديدة في الإصدار، بل مجرد تصحيحات أمنية، وقالت شركة Apple في البداية:“يوفر هذا التحديث إصلاحات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين”.

بمجرد أن نشرت شركة Apple ملاحظاتها الأمنية، أصبح من الواضح ما هي المشكلة - اثنتين من "ثغرات Zero-Day" في النظام والتي تتطلب تصحيحات فورية، هذه هي المشكلات التي لم تكن معروفة سابقًا للمطور، مما يعني أنه لا يوجد حاليًا أي دفاع ضدها.

ويبدو أن كلاهما مرتبطان بـ WebKit، وهو محرك متصفح الويب الذي يستخدمه Safari وMail وApp Store والعديد من التطبيقات الأخرى.

وهذا يعني أن الهواتف التي لا تزال تعمل بنظام iOS 17.1.1 معرضة للخطر للغاية، ويجب على المستخدمين تحديث نظام التشغيل الخاص بهم على الفور.

يجب على مستخدمي iPad أيضًا تحديث أجهزتهم اللوحية عن طريق تنزيل iPadOS 17.1.2.

كيفية التحقق من نظام التشغيل الخاص بك وتحديثه

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل إلى "عام"، ثم اضغط على "حول".

3- إذا كان نظام iOS الخاص بك محدثًا، فسيكون إصدار iOS 17.1.2، إذا كان نظام التشغيل الخاص بك لا يزال 17.1.1، فارجع إلى "عام" وانقر على "تحديث البرنامج".

4- أسفل التفاصيل حول 17.1.2، اضغط فوق "تنزيل وتثبيت".

5- ستحتاج إلى شبكة Wi-Fi وعمر بطارية يصل إلى 50% على الأقل، ما لم يكن الجهاز قيد الشحن.

يمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل التحديثات التلقائية، بحيث يقوم نظام التشغيل بترقية نفسه، عادةً بين عشية وضحاها أثناء شحن الجهاز.