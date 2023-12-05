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كيف تحمى طفلك على الإنترنت.. طرق وأدوات مهمة للتعامل مع مواقع الويب

12/5/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Youm7) لا يمكن حماية الأطفال من كل شيء على الإنترنت، ولكن يمكن المساعدة في منع المواقف الصعبة، فيمكن تفعيل وضع البحث الآمن لـ Google وBing وYahoo لتصفية المحتوى الإباحي أو الذي قد يكون ضارًا للطفل من نتائج البحث، ولا يشمل ذلك النصوص فحسب، بل يشمل أيضًا الصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



Google: على جهازك، انتقل إلى إعداد البحث الآمن، حدد تصفية أو تمويه أو إيقاف.



Bing: افتح المتصفح وانتقل إلى Bing، وحدد أيقونة القائمة في الجزء العلوي الأيمن من النافذة، ثم حدد الإعدادات > المزيد، كما اختر تفضيلات البحث الآمن: صارم أو متوسط أو متوقف، ثم حدد حفظ في أسفل القائمة.



Yahoo: انتقل إلى صفحة بحث Yahoo وتأكد من تسجيل الدخول، واضغط فوق رمز التطبيق > الإعدادات > التفضيلات من صفحة نتائج البحث، كما حدد تفضيلات البحث الآمن من القائمة المنسدلة.



تحدث إلى الأطفال: عن وجود برامج ضارة على أجهزتهم، وهذا يشمل ألعاب الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعى، لذا شارك معلومات كهذه لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل.



لا تنس الحماية: يجب عليك تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على جميع أجهزتك للحماية من عمليات البحث الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى برامج ضارة.














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