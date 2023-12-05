طريقة استخدام Google Flights لمعرفة الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران

MENAFN - Youm7) كجزء من Google Explore ، توفر الشركة للمستخدمين خيار التخطيط للرحلة الكاملة، ويتضمن ذلك أشياء مثل العثور على الوجهة والفنادق وأماكن الزيارة وحتى تذاكر الطيران، ولتسهيل الأمور على المستخدمين لحجز تذاكر الطيران، تقدم جوجل أيضًا بعض الميزات مثل تتبع الأسعار والتنبيهات وحتى الوصول إلى مواقع ويب متعددة للحصول على أفضل سعر متاح.

وقدمت Google مؤخرًا تجربة البحث التوليدية (SGE) إلى بحث Google جنبًا إلى جنب مع Google Flights وكجزء من ذلك، أضافت ميزة جديدة تتجاوز مجرد إخبار المستخدمين باتجاهات تسعير التذاكر أو أقل الأسعار، ومن خلال هذه الميزة، توفر Google الآن للمستخدمين معلومات حول الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران لوجهة معينة.

لماذا هذه الميزة مهمة

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة حقًا للأشخاص الذين يخططون لرحلة ويتطلعون إلى حجز تذاكر الطيران. بكلمات بسيطة، ليس هناك ما هو أفضل من معرفة الوقت المناسب لحجز التذاكر والحصول على أفضل الأسعار الممكنة، لا يقتصر الأمر على أن هذه الميزة يمكن أن تساعد المستخدمين على التخطيط للأشياء بشكل أفضل دون كسر البنك.

كيفية استخدام الميزة؟

قبل ذلك، ستحتاج إلى التسجيل في برنامج SGE من Google، لهذا، توجه إلى موقع جوجل، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك والتسجيل في البرنامج.

بمجرد التسجيل، اتبع الخطوات أدناه لاستخدام الميزة:

- افتح بحث Google باستخدام أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف

- الآن، توجه إلى Google Flights وأدخل تفاصيل الوجهة وتاريخ السفر وعدد الركاب واضغط على خيار البحث.

- بمجرد إنشاء النتيجة التي تتضمن قائمة برحلات الطيران المتاحة لتلك الوجهة، سيكون هناك قسم SGE الذي سيقوم بتحليل الاتجاه الكامل لتذاكر الطيران لتلك الوجهة وإعلام المستخدمين ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لحجز التذكرة .

- إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يصدر مستشارًا عامًا يوضح الوقت المناسب لحجز التذكرة.